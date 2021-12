Restaurant muss schließen – Betreiber behauptet, „Botschafter“ zu sein

Einiges im Argen lag in einem Restaurant in Sand in Taufers und einer Bar in Luttach, die die Carabinieri von Bruneck am 8. Dezember zusammen mit der Sondereinheit NAS von Trient kontrolliert haben. Ursprünglich wollten die Beamten nur sicherstellen, dass die Anti-Covid-Bestimmungen eingehalten werden. Doch schließlich mussten sie mehrere Strafen ausstellen.