Er war als erfolgreicher Goldschmied und erfahrener Pilot bekannt: Mario Paglicci (77), ein Unternehmer aus Arezzo, der seit über einem halben Jahrhundert den Schmuckhersteller Gimar leitete, ist bei der Ausübung seiner Leidenschaft für das Fliegen gestorben. <BR \/><BR \/>Seine Leiche wurde nach mehrstündigen Bergungsarbeiten aus dem Wrack des Hubschraubers geborgen, in dem er zusammen mit seinem Freund Fulvio Casini (67) reiste, als dieser am Sonntagnachmittag in einem steilen Berggebiet der Provinz Arezzo abstürzte. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1237269_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die beiden befanden sich an Bord eines von Venedig abgefahrenen Agusta Westland 109-Hubschraubers, der in der Nähe von Poggio dell'Appione, in der Gemeinde Badia Tedalda, nur wenige Meter von der Grenze zu den Marken entfernt, abgestürzt war.<BR \/><BR \/>Pagliccis Engagement für sein Unternehmen und die Liebe zum Fliegen waren zentrale Elemente in Pagliccis Leben. Seit Jahren flog er gemeinsam mit Casini, einem Immobilienunternehmer aus Sinalunga in der Provinz Siena. Nach Angaben der Rettungskräfte der Alpi Apuane in der Provinz Arezzo soll der Hubschrauber aufgrund eines technischen Defekts aus etwa 1000 Metern Höhe abgestürzt sein. Die Rettungskräfte bargen nur mit großen Schwierigkeiten die verkohlten Leichen der beiden Unternehmer aus dem Wrack. <h3>\r\n„Er war ein Meister des Lebens“<\/h3>Paglicci war es noch gelungen, seiner Familie vor dem Absturz eine Nachricht über den Defekt zu senden. Seine Nichte Alessandra schrieb: „Onkel Mario liebte es, im Leben und bei seiner Arbeit immer höher zu fliegen. Er war ein Meister des Lebens. Es ist nun unsere moralische Pflicht, weiter mit ihm zu fliegen und zu träumen. Mein Onkel hat im Laufe der Jahre viele schwere Krankheiten überwunden. Er war dem Leben sehr zugetan und hat sie alle mit unbeschreiblicher Kraft besiegt“.<BR \/><BR \/>Viele Menschen teilten ihre Beileidsbekundungen in den sozialen Medien: „Mein aufrichtiges Beileid zum Tod von Mario Paglicci und seines lieben Freundes Fulvio Casini. Ihre Erinnerung wird in den Herzen derer bleiben, die sie kannten und schätzten.“<BR \/><BR \/>Die Nationale Agentur für Flugsicherheit (ANSV) leitete eine Sicherheitsuntersuchung des Unfalls ein. Auch die Staatsanwaltschaft von Arezzo ermittelt wegen fahrlässiger Tötung. Das etwa 100 Quadratmeter große Absturzgebiet bleibt bis auf Weiteres beschlagnahmt.