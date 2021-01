Retter in der Not: Brixner Wehrmänner befreien Kleinkind aus Auto

Was mit einem Schrecken begann, hatte in Brixen am Sonntag dank des beherzten Eingreifens der örtlichen Feuerwehr doch noch ein glückliches Ende. Innerhalb kürzester Zeit gelang es den Wehrmännern nämlich, die Türen eines Autos zu öffnen, in dem ein Kleinkind versehentlich eingesperrt worden war.