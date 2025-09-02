Die beiden Niederländer hatten geplant, den Klettersteig zur Rotwandspitze zu begehen und anschließend über den Zandonella-Klettersteig zur Bertihütte auf der Belluneser Seite abzusteigen. <BR \/><BR \/>Allerdings fehlte ihnen sowohl die notwendige Erfahrung als auch die Kondition für eine derart anspruchsvolle Tour. Zudem waren sie erst im Laufe des Vormittags losgegangen, was sie schließlich in ihre missliche Lage brachte.<BR \/><BR \/>Gegen 20 Uhr, völlig erschöpft, setzten die beiden schließlich den Notruf ab. Sofort rückte die Bergrettung Sexten aus. Da der Standort der Männer zunächst unklar blieb, stiegen Einsatzkräfte sowohl von der Sextner als auch von der Belluneser Seite auf.<BR \/><BR \/>Auch ein Hubschrauber wurde alarmiert, doch dichter Nebel und tiefe Wolken verhinderten dessen Einsatz. Erst kurz vor Mitternacht gelang es den Rettern, die Männer entlang des Zandonella-Klettersteigs aufzuspüren.<BR \/><BR \/>Die beiden Niederländer blieben zwar unverletzt, waren jedoch völlig entkräftet. Begleitet von den Bergrettern erreichten sie schließlich sicher die Bertihütte.