Rettungsaktion am Hirzer: Tschechisches Paar in Not

Bergsteiger geborgen

Das Paar war direkt vom Gipfel in eine Rinne abgestiegen, da sie in direkter Falllinie die Hirzerh√ľtte sahen. Ungef√§hr nach 150 Metern kamen sie im weglosen Gel√§nde nicht mehr weiter. Es bestand absolute Absturzgefahr. In dieser Rinne war es √∂fters zu Unf√§llen gekommen.Das Paar setzte vern√ľnftigerweise den Notruf ab. Die Bergrettung Meran setzte sich telefonisch mit den Bergsteigern in Verbindung und kl√§rte die Details.Der Rettungshubschrauber Pelikan 1 r√ľckte aus, um die unverletzten Bergsteiger zu bergen. Am Zwischenlandeplatz wurde ein Bergretter aufgenommen.Der Bergretter und der Flughelfer wurden mit der Winde zu den Bergsteigern abgeseilt. Diese bekamen einen Bergegurt angezogen und wurden dann mit der Winde geborgen.Der Rettungshubschrauber brachte dann alle zum Zwischenlandeplatz. Anschlie√üend brachte die Bergrettung Meran die ersch√∂pften Tschechen zu ihrem Fahrzeug.