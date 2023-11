Rettungseinsätze nach schwerem Erdbeben in Nepal eingestellt

„Die Leute brauchen dringend Essen und Zelte“

910 Häuser komplett zerstört, fast 3000 weitere beschädigt

Foto: © APA

Erdbeben sogar in Neu-Delhi zu spüren

2015 sterben fast 9000 Menschen bei Beben

In abgelegenen westlichen Regionen des Landes hatte das Erdbeben am Freitag zahllose der zumeist aus Lehm gebauten Häuser einstürzen lassen. Viele Überlebende verbrachten die Nächte seither unter freiem Himmel. Über 150 Menschen kamen bei den Beben ums Leben. Mehrere Menschen starben allein im Dorf Nalgad in dem am schlimmsten betroffenen Bezirk Jajarkot. Der 34-jährige Mahesh Chanare bereitete dort die Beerdigung seines Schwiegervaters am Sonntag vor. Die übrigen Familienmitglieder hätten überlebt, erzählte er. „Aber die Häuser haben alles unter sich begraben, es gibt kaum etwas zu essen.“ Er fügte hinzu: „Keine Hilfsmittel haben uns erreicht. Die Leute brauchen dringend Essen und Zelte.“Insgesamt kamen nach Behördenangaben 105 Menschen im Bezirk Jajarkot ums Leben, 52 weitere in dem Nachbardistrikt Rukum. Mehr als 100 Menschen wurden dort zudem verletzt. „Wir stehen in Kontakt mit allen Regionen und die Rettungseinsätze sind beendet worden“, sagte der örtliche Polizeisprecher Gopal Chandra Bhattarai. Die Einsatzkräfte seien aber noch in Alarmbereitschaft, weil es abgelegenen Regionen gebe, aus denen kaum Informationen vorlägen. Den Behörden zufolge wurden erste Hilfslieferungen vorgenommen, doch müssten alle Regionen erreicht werden.Nach Angaben der nepalesischen Polizei wurden 910 Häuser ganz und 2861 teils zerstört. „Viele Häuser waren traditionell gebaut - aus Stein und Lehm“, sagte Sete Giri, ein Dorfvertreter in Jajarkot. „Das könnte der Grund für die Schäden sein.“ Dem Dorfvertreter zufolge sind derzeit viele Menschen, die ansonsten regelmäßig als Wanderarbeiter im reicheren Nachbarland Indien arbeiteten, für wichtige hinduistische Festtage wie das anstehende Lichterfest Diwali in ihrer Heimat. .„ Die nepalesische Regierung beschloss am Samstag, Familien, die ein Mitglied verloren haben, je 200.000 Rupien (rund 1400 Euro) zu zahlen.Das heftige Erdbeben vom Freitag war sogar in der indischen Hauptstadt Neu-Delhi rund 500 Kilometer entfernt noch zu spüren gewesen. Mehrere Stunden später gab es ein Nachbeben der Stärke 4,0, wie die US-Erdbebenwarte USGS mitteilte. Diese hatte das Hauptbeben mit der Stärke 5,6 registriert. Die nepalesische Erdbebenwarte NEMRC sprach dagegen von einer Stärke von 6,4.Nepal wird häufig von Erdbeben erschüttert. Das Land liegt an einer Stelle, an der die indische und eurasische Kontinentalplatte zusammenstoßen, wodurch das Himalaya-Gebirge entstand. Im November 2022 starben 6 Menschen bei einem Beben der Stärke 5,6 im Distrikt Doti, der an den nun getroffenen Distrikt Jajarkot angrenzt.2015 waren bei einem Beben der Stärke 7,8 fast 9000 Menschen ums Leben gekommen, mehr als 22.000 Menschen wurden verletzt. Zahlreiche historisch und kulturell bedeutende Bauwerke wurden damals schwer beschädigt - unter anderem im bei Touristen beliebten Kathmandu-Tal.