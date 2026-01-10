<BR \/><BR \/><BR \/>Rettungseinsatz am Kalterer See: Der Notarzthubschrauber Pelikan 1 rückte am Samstagvormittag zum Kalterer See aus, wo sich eine Person verletzt hatte. <BR \/><BR \/>Ersten Informationen zufolge soll die Verletzte – es handelt sich um eine Frau – beim Eislaufen zu Sturz gekommen und sich schwer am Bein verletzt haben. <BR \/><BR \/>Der Notarzthubschrauber landete auf der Eisdecke des Sees, der Notarzt kümmerte sich um die Erstversorgung der Frau, die anschließend ins Bozner Krankenhaus gebracht wurde.