Bergungsaktion an großer Zinne

Am heutigen Samstag um 15:50 Uhr wurde die Bergrettung Hochpustertal zu einem Einsatz bei der Dibonakante an der großen Zinne gerufen.2 Kletterer sind aufgrund eines Gewitters mit Hagel in Bergnot geraten und konnten die Klettertour nicht mehr beenden.Die 2 jungen Kletterer aus München wurden in Zusammenarbeit mit dem Rettungshubschrauber Pelikan 2 mit der Seilwinde aus der Wand unverletzt geborgen.

