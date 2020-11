Rettungshubschrauber beendet Sommersaison

Einsätze nach Provinzen: 410 in Bozen, 15 in Trient und 26 Einsätze in Belluno.



•

Versorgte Patienten: 466 aus Italien, Deutschland, Österreich und anderen europäischen Ländern und aus Übersee.





•

Ein Großteil der Einsätze galt Bergsteigern und Wanderern (122 Fälle). Bei den restlichen Einsätzen handelte es sich um Freizeit-, Arbeits- und Straßenunfälle, allgemeine medizinische Notfälle und Suchaktionen.Einige Daten und Fakten: