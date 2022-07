Rettungskräfte suchen weiter nach 13 Vermissten

Die Zahl der Todesopfer der Tragödie an der Marmolata ist am gestrigen Montag auf 7 angestiegen. Neben den 6 Toten, die bereits am Sonntag geborgen werden konnten, kam gestern Vormittag ein siebter Leichnam hinzu. Noch konnten nicht alle Opfer identifiziert werden. Zudem werden noch immer 13 Personen vermisst, 4 Personen wurden gestern noch lebend geborgen, eine weitere konnte gesund und in Sicherheit kontaktiert werden.