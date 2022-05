Rettungsschiff „Geo Barents“ mit 471 Migranten auf Sizilien gelandet

Das Rettungsschiff „Geo Barents“ ist am Donnerstag mit 471 Menschen an Bord im Hafen der sizilianischen Stadt Augusta eingetroffen. An Bord befanden sich 200 Minderjährige, darunter ein 7 Monate altes Baby. Die nicht begleiteten Minderjährige sollen in einer Flüchtlingseinrichtung auf Sizilien untergebracht werden. Die Erwachsenen werden an Bord eines Quarantäneschiffes gehen.