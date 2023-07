Rettungsschiff mit 300 Migranten nach Brindisi unterwegs

Dem Schiff wurde die süditalienische Hafenstadt Brindisi als Landehafen zugewiesen, teilte die spanische NGO „Open Arms“ mit. Die Ankunft des Schiffes ist am Sonntag geplant.An Bord der Open Arms befinden sich mehrere unbegleitete Minderjährige und einige schwangere Frauen. Die Geflüchteten kommen aus Eritrea, Ägypten, Äthiopien, Syrien, Tunesien, Nigeria, Burkina Faso und Mali.Das von Ärzte ohne Grenzen (MSF) betriebene Rettungsschiff „Geo Barents“ war am Freitag im Hafen von Marina di Carrara in der Toskana eingetroffen. In den vergangenen Tagen rettete die Besatzung bei 4 Einsätzen im zentralen Mittelmeer 196 Menschen, darunter 47 unbegleitete Minderjährige, 16 Frauen und ein Neugeborenes.Am Donnerstagnachmittag war das Schiff der italienischen Küstenwache „Dattilo“ mit 500 Menschen an Bord in der süditalienischen Stadt Reggio Calabria eingetroffen. Die Geflüchteten waren in den vergangenen Tagen auf der Insel Lampedusa angekommen.Die Zahl der Geflüchteten, die im Jahr 2023 in Italien angekommen sind, liegt bei 66.000, im Vergleichszeitraum 2022 waren es 30.000 gewesen. 130.000 Personen sind in italienischen Aufnahmeeinrichtungen untergebracht, wie das Innenministerium in Rom mitteilte.