Rettungswagen mit Demenzkranken aus Hochwassergebiet fängt Feuer

Dramatische Sekunden in einem Rettungswagen: Das Fahrzeug sollte am Samstag 2 demenzkranke Senioren aus dem Ahrweiler Hochwassergebiet in Rheinland-Pfalz ins Krankenhaus nach Linz bringen, als starker Rauch aus dem Motorraum kam.