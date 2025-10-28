Feuerwehrleute konnten die Flammen bei dem vor einer Garage geparkten Wagen rasch löschen und eine Ausbreitung auf das Gebäude verhindern, berichtete die Polizei. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1231101_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Das Auto brannte komplett aus, an der Garage entstand Sachschaden.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1231104_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die Brandursache war vorerst unklar und Gegenstand von Ermittlungen. Ein 19-Jähriger und ein 28-Jähriger hatten das Feuer laut Exekutive zuvor bemerkt und Alarm geschlagen.<BR \/><BR \/><BR \/><embed id="dtext86-72057381_gallery" \/>