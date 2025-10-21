Kurze Zeit nachdem der Flüchtige die Fahrt aufgenommen hatte, konnten ihn die Carabinieri von Cles in Predaia stoppen – möglich machte das der im Fahrzeug eingebaute GPS-Sender.<BR \/><BR \/>Der Besitzer hatte den Diebstahl umgehend gemeldet. Über das Ortungssystem konnte die Einsatzzentrale die Fluchtroute in Echtzeit verfolgen und die Carabinieri an den richtigen Ort lotsen. Bei einer Kontrolle in Predaia wurde der Wagen schließlich gestoppt und der mutmaßliche Dieb festgenommen, wie die italienische Tageszeitung „L'Adige“ berichtet.<h3>\r\nKein Führerschein und verweigerter Alkoholtest<\/h3>Laut den Carabinieri machte der 29-jährige Mann aus Mazedonien den Eindruck, unter Alkoholeinfluss zu stehen. Er verweigerte den Alkoholtest. Zudem hatte er keinen Führerschein – er soll ihn nie gemacht haben. <BR \/><BR \/>Nach seiner Verhaftung wurde der 29-Jährige ins Gefängnis gebracht und am Montag im Rahmen eines Schnellverfahrens zu einer Gefängnisstrafe von rund einem Jahr und einer Geldstrafe von 800 Euro verurteilt. Nach Verbüßung seiner Strafe soll der Mazedonier ausgewiesen werden.