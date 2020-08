Richard Lugner nach Sturz schwer verletzt im Krankenhaus

Der Unfall passierte bereits am Freitag, seitdem befindet sich der Baumeister im Spital. Er war zu Hause auf dem Weg zur Toilette am zuvor von seiner Haushälterin gewischten Boden ausgerutscht und „voll aufs Becken gefallen“.Eine Operation wurde verschoben, nun hofft man darauf, dass die Kapsel selbst zusammenwächst. „Ich muss ein Monat still liegen und darf nicht mal aufs Klo gehen“, berichtete Lugner telefonisch vom Krankenbett.Seine Tochter darf „hie und da kommen, mehr ist nicht erlaubt“. Zumindest via Handy ist er für sein Umfeld erreichbar. „Ich versuche, alle möglichen Sachen zu tun, dass ich bei Kräften bleibe“, sagte der 87-Jährige.

apa