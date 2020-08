Richard Lugners Genesung schreitet voran

Die Komplikationen wie Darmbluten und eine Lungenentzündung haben die Ärzte dem Baumeister zufolge in den Griff bekommen ( STOL hat berichtet ). Auch der Bruch beginnt langsam zu heilen. „Deshalb wird er jetzt mit dem Rollator langsam wieder belastet“, so Lugner.Der Baumeister darf aber weiterhin nur von einer Person am Tag im Spital besucht werden. „Ich telefoniere halt viel und arbeite ein wenig - ganz ohne mich geht es nicht“, so der Baumeister.

apa