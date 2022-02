Richard Theiner: „Fliegen wie ein Adler“

20 Jahre lang war Richard Theiner in der Landespolitik tätig. Im Jänner 2019 endete für den ehemaligen Landesrat das „politische Leben“. Zu tun hat er dennoch eine ganze Menge.2015 gründete Theiner zusammen mit Freunden eine Sozialgenossenschaft ohne Gewinnabsicht, die den Latscher Weltladen betreibt. Nach wie vor fungiert er als Obmann dieser Genossenschaft. Seit seinem politischen Ruhestand arbeitet der frühere Vize-Landeshauptmann selbst besonders aktiv im Weltladen mit.Mich in der freien Natur zu bewegen.Die Welt im Rückspiegel zu sehen.Das müssen Sie meine Familie fragen.Den Keller und den Dachboden aufräumen.Weil ich den Termin verschwitzt habe.Fliegen wie ein Adler.Über erfundene Geschichten, die ich zuerst versucht habe glaubhaft vorzutragen und dann im allgemeinen Gelächter den wahren Sachverhalt geschildert habe.Streitsucht und Habgier.Behandle andere so wie du von ihnen behandelt werden willst.Ich hatte nie das Gefühl mächtig zu sein, sehr oft aber das Gefühl glücklich zu sein.Beim Anblick des sozialen Elends in afrikanischen Metropolen.Sharon StoneBeseitigung von Hungersnöten.Liebe und Zuneigung.Die Geburt unserer Kinder und Enkelkinder.Alle Menschen sollten in Frieden und Freiheit leben können.Das behalte ich für mich.Fehler, die ich gemacht habe.Bei Schularbeiten.Im Jahre 1994, als es nach rund 150 Jahren Rassentrennung die ersten freien und demokratischen Wahlen in Südafrika mit dem großen Wahlsieger Nelson Mandela gegeben hat.

stol