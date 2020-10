Richtig Einheizen: Haben Sie es gewusst?

In Südtirol gibt es jährlich zwischen 5 und 10 Kohlenmonoxid-Einsätze, in den vergangenen Jahren haben sie zugenommen.In Zusammenarbeit mit der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr wurde vor 2 Jahren die Offensive „KO durch CO“ ins Leben gerufen, mit der auf die Gefahren des Kohlenmonoxids aufmerksam gemacht wird.Am Donnerstag haben der Obmann der Kaminkehrer im lvh Christian Resch und der Obmann der Hafner im lvh Christian Gross praktisch vorgeführt, wie es zur Kohlenmonoxid-Bildung kommt.STOL war mit Videoreporter Ivo Zorzi vor Ort.Dabei kam ein alter Irrglaube ans Licht, denn in den meisten Haushalten Südtirols wurde in den Öfen meist von unten nach oben angezündet. Dies stellte sich als falsch beziehungsweise gefährlich heraus.

liz