Wie die Bergrettung Ridnaun auf Facebook berichtet, wollten die beiden Bergsteiger vom Wilden Freiger (3.418m) in den Stubaier Alpen zum Becherhaus (3.195m) und dort im Winterraum übernachten. Die beiden Bergsteiger hatten sich verirrt und konnten im Dunkeln nicht mehr zum Becherhaus absteigen. <BR \/><BR \/>Die Bergrettung konnte in Zusammenarbeit mit dem Rettungshubschrauber Pelikan 1 den Mann und die Frau auf einem Felsvorsprung ausfindig machen, die wurden gerettet und sicher ins Tal gebracht.