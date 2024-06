Zum Unfall kam es gegen 14 Uhr: Ein tonnenschwerer Dreiachser stürzte bei Arbeiten an einer Forststraße in Ridnaun rund 60 Meter in die Tiefe. Ersten Informationen zufolge soll die vom Regen aufgeweichte Fahrbahn plötzlich nachgegeben haben.Der Fahrer konnte sich rechtzeitig aus dem Fahrzeug retten und blieb unverletzt.Im Einsatz stand unter anderem die Freiwillige Feuerwehr.Das schwere Fahrzeug muss noch mittels einer Seilwinde aus dem Waldstück geborgen werden.