Zwei Männer wollten am heutigen Mittwoch gegen 9 Uhr von der Hohen Ferse in etwa 2.669 Metern Höhe mit ihren Paragleitern starten.<BR \/><BR \/>Einer der beiden stürzte jedoch aus bisher ungeklärten Gründen entweder während oder kurz nach dem Start ab. Sein Begleiter schaffte es ins Tal und verständigte die Einsatzkräfte, nachdem sein Freund nicht nachgekommen war.<BR \/><BR \/>Der Notarzthubschrauber Pelikan 3 rückte umgehend aus, um den Mann zu suchen. <BR \/><BR \/>Der Notarzt konnte jedoch nur noch den Tod des Mannes feststellen. Er war etwa 100 Meter in die Tiefe gestürzt.