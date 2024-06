Ridnaun: Wieder Steinschlag im Lechner-Graben – VIDEO

Der Lechner Graben unterhalb der Wetterspitze (2706 Meter) in Ridnaun gilt als bekannte Gefahrenzone. Ein Augenzeuge hat am Donnerstag einen massiven Felssturz mit dem Handy gefilmt. Vor einem Monat, am 6. Mai, und am 10. Mai, donnerten bereits große Felsbrocken zu Tal. - Video: stol