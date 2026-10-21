Friedl Volgger wurde am 4. September 1914 als Sohn einer Bergbauernfamilie in Ridnaun geboren und wurde dort im Mai 1997 unter großer Anteilnahme zu Grabe getragen. Sechs Jahre zuvor hatte ihm seine Heimatgemeinde die Ehrenbürgerschaft verliehen. Nun ehrt die Gemeinde sein Andenken, indem sie einen Platz in seinem Heimatdorf Ridnaun nach Volgger benennt. <BR \/><BR \/>Der Kirchplatz, der nur wenige Meter von Friedl Volggers Grab im angrenzenden Friedhof entfernt ist, wurde im Zuge eines Leader-Förderprojektes neu gestaltet. Der neu gestaltete Kirchplatz in Ridnaun präsentiert sich mit einer großzügigen Pflasterfläche und einer geschwungenen Sitzstufenanlage, die zum Verweilen einlädt. In die Anlage sind Sitzbänke aus Holz integriert. Die offene Gestaltung bietet Platz für Begegnungen und eröffnet zugleich den Blick auf die Pfarrkirche und die umliegende Berglandschaft.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1375806_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>„Friedl Volgger gehört zu den bedeutendsten Persönlichkeiten der Südtiroler Zeitgeschichte“, betonte Bürgermeister Sebastian Helfer bei der Ratssitzung und erinnerte an seine Verdienste.<BR \/><BR \/>„Sein Einsatz für die sprachliche und kulturelle Identität Südtirols, sein Widerstand gegen den Nationalsozialismus und seine Mitwirkung am politischen Aufbau unseres Heimatlandes nach dem Zweiten Weltkrieg sind wesentliche Bestandteile seines Lebenswerkes“, meinte er. <BR \/><BR \/>Mit der Benennung eines öffentlichen Platzes nach Friedl Volgger wolle die Gemeinde eine Persönlichkeit würdigen, deren Wirkung weit über die Grenzen der eigenen Heimat hinausgeht. „Diese Ehrung soll zugleich an jene Generation erinnern, die unter schwierigen historischen Bedingungen Verantwortung übernommen hat und zur Entwicklung des heutigen Südtirol beigetragen hat“, unterstrich Helfer. „Sein Lebensweg erinnert uns daran, dass Heimatliebe nicht nur ein Gefühl ist, sondern auch Mut, Haltung und die Bereitschaft verlangt, für die eigenen Überzeugungen und Ideale einzustehen“.<BR \/><BR \/>Der Gemeinderat sprach sich einstimmig dafür aus, den Kirchplatz nach Friedl Volgger zu benennen. Außerdem hat der Gemeinderat den Gefahrenzonenplan an zwei Stellen abgeändert: Im Bereich der Hofstelle Plattner und im Bereich des Hotels „Alphotel Tyrol“ in Innerratschings konnte die Gefahrenstufe (Lawinen) nach baulichen Eingriffen gesenkt werden. <BR \/><BR \/>Als Vertreter der Gemeinde im Verwaltungsrat der Seebach GmbH wurden Thomas Strickner und Andrea Hellweger bestätigt.