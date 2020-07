Ridnauntal: Mann stürzt ab – mittelschwer verletzt

Am Sonntagabend ist ein 25-jähriger Mann kurz nach 22 Uhr beim Abstieg unterhalb der Seeberalm auf dem Ridnauner Höhenweg abgestürzt.Der Wanderer wurde mit mittelschweren Verletzungen am Kopf geborgen und in einem Nachtflug vom Aiut Alpin ins Krankenhaus nach Bozen gebracht. Auch die Bergrettung Ridnaun stand im Einsatz.

