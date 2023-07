Rier: „Kühe sind normalerweise überhaupt nicht aggressiv“

Kuhherde attackiert Wanderer

Wie verhält man sich richtig?

Es seien zurzeit natürlich sehr viele Leute auf der Seiser Alm unterwegs und viele von ihnen hätten auch Hunde dabei beim Wandern, so Rier. Wenn dann ein Hund einer Kuh zu nahekommt, könne diese schon nervös werden, vor allem dann, wenn sie ihre Kälber beschützen will, sagt Rier zu STOL. Das sei ein natürlicher Instinkt.„Das bedeutet aber keinesfalls, dass alle Kühe extrem aggressive Tiere sind“, sagt er. Ganz im Gegenteil: „Wenn man sich an bestimmte Regeln hält, sich ruhig verhält und nicht dauernd mit Hunden in die Nähe von Kühen geht, dann sind das sehr friedfertige Tiere“, so der Sänger der Kastelruther Spatzen. Wie berichtet, hat am Sonntag eine Herde – etwa 15 Kälber und 2 ausgewachsene Kühe –Wanderer am Weg attackiert, der auf der Seiser Alm um Platt- und Langkofel führt, im Abschnitt zwischen Murmeltierhütte und Langkofelscharte. Eine Frau wurde dabei schwer verletzt.Augenzeugen zufolge sei eine Familie vor dieser Attacke bewusst mit ihren Hunden zur Kuhherde gegangen, woraufhin die Kühe nervös wurden.In den Sommermonaten zieht es unzählige Wanderer aus dem In- und Ausland auf die Almen in Südtirol. Über Wiesen und Wälder führt der Weg oft auch an Kühen vorbei, die auf den saftigen Almwiesen weiden – und schon machen Berichte über Kuh-Attacken Schlagzeilen. STOL-Reporter Ivo Zorzi hatte sich im Juli 2020 auf der „Borting Alm“ am Karerpass über das richtige Verhalten erkundigt. Hier das Video: