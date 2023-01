Trentino: Drogen im Wert von über einer halben Million gefunden – 5 Festnahmen

5 Personen im Gefängnis von Trient

Die Festnahme erfolgte im Zuge einer Verkehrskontrolle in Trient. Der Finanzwache fiel ein Auto mit 2 Personen auf, das wiederholt zwischen dem Stadtzentrum und dem Bahnhof von Trient unterwegs war. Die Beamten folgten dem Fahrzeug, das auf eine 46-jährige Frau portugiesischer Herkunft zugelassen ist, die in der Provinz Reggio Emilia lebt.Die Ordnungshüter wurden bei der Beschattung der Personen Zeugen bei der Übergabe eines Pakets an 3 weitere Personen, von denen eine polizeibekannt war. Als die Beamten den Wagen anhielten und kontrollierten, fanden sie auf dem Rücksitz ein Paket mit etwa einem Kilogramm Kokain und 30.000 Euro Bargeld. Davon hatten die 3 Personen tunesischer Herkunft im Alter zwischen 25 und 30 Jahren 13.000 Euro in einem Rucksack verstaut.Bei der Durchsuchung der Wohnungen der Festgenommenen wurden weitere 600 Gramm Kokain und 15.700 Euro Bargeld, etwa 3 Kilogramm Heroin und 12,5 Kilogramm einer Substanz für den Verschnitt der Drogen gefunden.Weiters fanden die Beamten eine Pistole des Herstellers Beretta, die auf den Namen einer 94-jährigen Frau registriert war, die im letzten Sommer gestorben ist. Das reine Kokain hätte die Herstellung von mindestens 4500 Dosen zu einem Marktwert von mehr als 420.000 Euro ermöglicht, während das Heroin einen Gewinn von etwa 270.000 Euro eingebracht hätte. Die Justizbehörden haben die Überstellung der Festgenommenen in das Gefängnis von Trient angeordnet.