<BR \/>Der Unfall ereignete sich am Donnerstagnachmittag gegen 15.30 Uhr. Ersten Informationen zufolge fuhr die Frau ins Eggental. Nach den ersten beiden Tunneln kam es zum Unglück.<BR \/><BR \/>Die Frau prallte aus bisher ungeklärter Ursache gegen die Leitplanke, wodurch es ihr Auto überschlug – es blieb auf dem Dach liegen. <BR \/><BR \/>Sofort eilten Passanten der 82-Jährigen zur Hilfe: Sie konnten die Frau bereits vor dem Eintreffen der Rettungskräfte befreien. Die Frau erlitt „nur“ leichte Verletzungen. Das Rote Kreuz brachte die Verletzte zur Kontrolle ins Bozner Krankenhaus. Die Freiwillige Feuerwehr Kardaun-Karneid und die Carabinieri sicherten die Unfallstelle.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1320402_image" \/><\/div>