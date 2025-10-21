<BR \/>Es war noch dunkel, als bei der Freiwilligen Feuerwehr Albions der Alarm einging: Kurz vor der Kreuzung zu Waidbruck in Ried hat sich ein Verkehrsunfall ereignet. Ersten Informationen zufolge befand sich die Fahrerin, eine junge Frau aus Südtirol, gerade auf dem Weg von St. Ulrich in Richtung Klausen, als es zum Unglück kam.<BR \/><BR \/>In einer Kurve kurz vor der Kreuzung soll die junge Frau ins Schleudern geraten und gegen eine Mauer geprallt sein, wodurch sich ihr Pkw überschlagen hat. Das Auto landete in einem kleinen Graben am Straßenrand. Trotz all dem soll die Frau keine Verletzungen davongetragen haben und nur zur Kontrolle ins Krankenhaus gebracht worden sein.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1228614_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Die Einsatzkräfte eilten ihr sofort zur Hilfe. Im Einsatz waren die Freiwillige Feuerwehr Albions, das Weiße Kreuz und die Carabinieri.