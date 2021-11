Riesige Geldsumme in Autositz versteckt: Chinese festgenommen

Vom 30. bis 31. Oktober fand in Rom der G20-Gipfel statt. Im Zuge dessen wurden auch an den Autobahnausfahrten in Südtirol verschärfte Kontrollen durchgeführt.In Bozen Nord weckte ein besonders nervöser Fahrzeuglenker aus China dabei das Misstrauen der Beamten.Er versuchte mit allen Mitteln, die Aufmerksamkeit der Polizisten auf das Gepäck im Kofferraum zu lenken, doch umsonst: Einem jungen Polizisten entging die ausgebeulte Polsterung des Rücksitzes nicht.Bei einer genaueren Untersuchung der Polsterung kamen zahlreiche Geldbündel zum Vorschein.Insgesamt hatte der Chinese mit Wohnsitz in Italien nicht weniger als 310.000 Euro im Rücksitz versteckt.Der Fahrer gab an, nichts von dem Geld gewusst zu haben, weshalb nun die Herkunft der Summe ermittelt wird.

liz