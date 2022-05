Riesenspinne in Deutschland: Gibt es sie auch in Südtirol? Riesenspinne in Deutschland: Gibt es sie auch in Südtirol?

Es ist die reinste Horrorvorstellung für viele Menschen und wurde für eine Frau in Deutschland gestern Realität. Während ihrer Fahrt auf der Autobahn seilte sich eine handflächengroße Spinne in ihrem Auto ab. Was dann passierte und um welche Spinne es sich handelte, erfahren Sie hier.