Riesige Trauer: Corona-Gedenkstätten sollen den Schmerz lindern

Die Welt trauert. Sehr viele kennen inzwischen jemanden, der an Covid-19 schwer erkrankt oder gestorben ist. In vielen Teilen der Welt entstehen deshalb Denkmäler – zur Erinnerung an die Opfer und zur Trauerhilfe. + Von Kristin Palitza