Riesiger Felsbrocken stürzt auf Haflinger Straße

Die Straße ist eine vielbefahrene. Wer von Meran nach Hafling will, ist auf sie angewiesen.Doch seit Freitagvormittag ist die Strecke genauso wie alle Wanderwege in der Gegend gesperrt: Mehrere große Felsbrocken – einer von ihnen 1,5 Kubikmeter groß – sind auf die Fahrbahn abgegangen. Einige Steine sind im darüberliegenden Wald liegen geblieben.Die Abbruchstelle liegt kurz vor Hafling, aber noch auf Meraner Gemeindegebiet. Die Freiwilligen Feuerwehren von Labers und Hafling räumten die Unfallstelle.Geologen des Straßendienstes und des Landes sind noch vor Ort. Sie bewerten die Lage.Der Verkehr wird sicher bis zum späten Nachmittag über Terlan und Mölten umgeleitet.Die anhaltenden Regenschauer in Südtirol haben zu mehreren Erdrutschen und Steinschlägen geführt. Erst am gestrigen Donnerstag war ein ähnlich großer Brocken auf den Kindergarten in Niedervintl abgegangen.