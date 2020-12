Riesiges Glück: Vater und Sohn unverletzt aus Tiefbrunnen befreit

Das Kind soll in einem unbeobachteten Moment in den tiefen Brunnen bei einer Hofstelle auf Terlaner Gemeindegebiet gestürzt sein.Der Vater wollte seinem Sohn sofort helfen, saß dann aber selbst in dem Brunnen fest.Kurz vor 15.30 Uhr wurde am Stephanstag Alarm geschlagen.Wehrleute kletterten in den Tiefbrunnen und befreiten Vater und Sohn aus ihrer misslichen Lage. Sie nahmen dabei ihre Höhensicherungsausrüstung und eine Leiter zu Hilfe.

fm