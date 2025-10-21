Zur Tragödie war es, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/umbrien-busfahrer-stirbt-nach-stein-attacke-durch-basketball-fans" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">wie berichtet<\/a>, am Sonntagabend gekommen: Nach dem Basketball-Spiel zwischen Sebastiani Rieti und Pistoia Basket ist der Bus, der die Gästefans aus der Toskana aus der Stadt brachte, mit Steinen und Ziegeln attackiert worden. <BR \/><BR \/>Einer der beiden Busfahrer, ein 65-jähriger Mann, wurde dabei tödlich am Kopf verletzt. Die sofort eingeleiteten Wiederbelebungsversuche blieben erfolglos.<h3>\r\nDrei Verdächtige festgenommen<\/h3>Nun hat die Polizei drei Ultras des Basketball-Vereins Sebastiani Rieti festgenommen, die für den Tod des 65-jährigen Busfahrers mitverantwortlich sein sollen. Sie stehen im Verdacht, die tödliche Aktion vorher in einer Whatsapp-Gruppe organisiert und selbst daran teilgenommen zu haben.<BR \/><BR \/>Die Männer sollen Verbindungen zur rechtsextremen Szene haben. Wie die Nachrichtenagentur „Ansa“ berichtet, seien auf deren „Social-Media“-Profilen Bilder von Mussolini sowie von faschistischen Motiven vorzufinden. Die Ermittlungen laufen weiterhin auf Hochtouren.<BR \/><BR \/>Die Gewaltbereitschaft in Italiens Sportarenen wird nun heiß diskutiert: Psychiater Dr. Roger Pycha weiß, welche Mechanismen aus Begeisterung blinde Aggression machen – und warum gerade Gruppen diese Dynamik befeuern ( <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/wenn-aus-jubel-wut-wird-warum-fan-gewalt-eskaliert" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">hier lesen Sie mehr<\/a>).