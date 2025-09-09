<BR \/>Gegen halb 12 ging bei der Freiwilligen Feuerwehr Riffian der Alarm ein: Rauchentwicklung in einer Dienstwohnung über der Pizzeria Pircher. Der Rauch trat aus einem Lüftungsrohr aus – schnell stellte sich die eigentliche Ursache heraus.<BR \/><BR \/>Grund für den Rauch war eine Abzugshaube, die Feuer gefangen hatte. Der Brand führte zu einem Großaufgebot an Feuerwehren. Neben der FF Riffian, Zug Vernuer rückten auch die Feuerwehren von Saltaus, Kuens und Meran mit rund 40 Mann aus. Auch das Weiße Kreuz wurde alarmiert.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1209735_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die Einsatzkräfte konnten den Brand schnell in den Griff bekommen und so Schlimmeres verhindern. Ersten Informationen zufolge entstand lediglich Sachschaden. Verletzte gab es keine.<BR \/><BR \/> <a href="mailto:redaktion@stol.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Sie haben einen Fehler gefunden? Geben Sie uns bitte Bescheid.<\/a>