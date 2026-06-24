<BR \/>Der Unfall ereignete sich gegen 9.30 Uhr im Dorfzentrum von Riffian. Aus bisher ungeklärter Ursache prallten ein Motorrad und ein Lkw zusammen. Das Motorrad kam dabei zu Sturz, wodurch sich der Biker erheblich und seine Beifahrerin leicht verletzt hat.<BR \/><BR \/>Die beiden wurden umgehend mit dem Weißen Kreuz ins Krankenhaus Meran gebracht. Indes sicherten die Freiwillige Feuerwehr von Riffian sowie der Zug Vernuer der FF Riffian die Unfallstelle. Die Straße musste etwa eine Stunde lang gesperrt werden. Die Carabinieri leiteten die Ermittlungen ein.