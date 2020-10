Riffian: Motorrad prallt gegen Auto

Kurz vor 11.30 Uhr hat sich am Samstag ein Verkehrsunfall auf der Jaufenpassstraße in Riffian ereignet. Von Meran kommend stieß ein Pkw gegen ein aus dem Passeiertal fahrendes Motorrad, das angeblich auf die Gegenfahrbahn geraten war.Der leicht verletzte Motorradfahrer aus der Schweiz musste vom Weißen Kreuz Meran in das Meraner Spital gebracht werden. Im Einsatz war auch die Freiwillige Feuerwehr von Riffian unter Kommandant Alexander Turato. Die Carabinieri der Station St. Leonhard ermitteln zum genauen Unfallhergang.

fm