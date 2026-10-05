Um 7.20 Uhr morgens war die Rollerfahrerin auf der Hauptstraße unterwegs, als sich der Unfall im Kreuzungsbereich der Jaufenstraße und der Hohlgasse ereignete. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor die Frau die Kontrolle über ihren Scooter und stürzte.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1368309_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die alarmierten Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Riffian trafen rasch an der Unfallstelle ein. Bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes übernahmen die Wehrmänner die Erstversorgung und betreuten die Verletzte vor Ort. Nach der Erstversorgung durch die Besatzung des Weißen Kreuzes Meran wurde die Frau mit leichten Verletzungen in das Krankenhaus Meran eingeliefert.<h3>\r\nStau im Berufsverkehr<\/h3>Da sich der Sturz zu einer Stoßzeit des Pendlerverkehrs ereignete, bildete sich schnell ein beträchtlicher Rückstau. Die Feuerwehr musste umgehend den Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeileiten.<BR \/><BR \/>Zudem rückte der Straßendienst an, um die Fahrbahn von Trümmerteilen zu säubern und die Unfallstelle vollständig abzusichern.