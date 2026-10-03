Der Unfall ereignete sich kurz nach 14.30 Uhr oberhalb der Landesfischzucht . Ein Urlauber-Ehepaar aus Deutschland war bei einer Wanderung, als der Mann aus vorerst unbekannter Ursache vom Weg abkam und rund 50 Meter in die Tiefe stürzte. <BR \/><BR \/>Der 80-jährige Tourist aus Köln starb noch am Unfallort, alle Wiederbelebungsmaßnahmen blieben erfolglos. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1367886_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr Schenna, Bergrettung Meran, die Bergretter der Finanzwache, die Notfallseelsorge sowie das Weiße Kreuz und das Rote Kreuz.