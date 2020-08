Rimini: Vergewaltigung am Strand nach Online-Bekanntschaft

Der Mann hätte sein Opfer in den sozialen Medien kennengelernt und die 31-Jährige dann zum Abendessen in ein Restaurant, sowie zu einem nächtlichen Spaziergang am Meer eingeladen, nachdem sie ihm zuvor schon einige Male abgesagt hatte.In der Aussage, die die Frau bei den Carabinieri gemacht hat, gibt sie zu, sich wegen Alkoholkonsums nur noch wage an den Abend zu erinnern. Der 33-Jährige hätte sie aber zu einer Beziehung gezwungen und sie daraufhin alleine am Strand zurückgelassen.Nachdem die Frau frühmorgens von 3 Fischern am Hafen aufgefunden wurde, wurde sie zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Die Carabinieri ermitteln nun in Bezug auf ein Gewaltverbrechen.

