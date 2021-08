Ringelnatter sorgt in Eppan für Aufruhr: Geborgen und in die Freiheit entlassen

Eine harmlose Ringelnatter hat am Sonntag für helle Aufregung in einem Mehrfamilienhaus in St. Michael/Eppan gesorgt: Die alarmierte Freiwillige Feuerwehr rettete die Schlange und setzte sie in freier Wildbahn wieder aus. „Bei solchen Einsätzen heißt es ruhig bleiben“, sagt Feuerwehrmann Philip Lemayr.