Der Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde sei „unter Berücksichtigung der Rekordzahl der Teilnehmer, des Umfangs des künstlerischen Programms, der Reichweite der Veranstaltung und ihrer kulturellen Bedeutung“ erfolgt, erklärte das Büro des Bürgermeisters.<BR \/><BR \/>Ein Vertreter der berühmten Weltrekordfibel überreichte Paes die Plakette auf einer Bühne, die bereits für die diesjährige Silvesterparty aufgebaut ist. Dieses Jahr wird der legendäre brasilianische Sänger Gilberto Gil an der Copacabana ein Konzert spielen. Insgesamt gibt es 13 Bühnen, 3.500 Polizisten sind im Einsatz. Außerdem ist ein zwölfminütiges Feuerwerk geplant.<BR \/><BR \/>Paes bezeichnete die Auszeichnung als eine Ehre und sagte: „Keine andere Stadt der Welt organisiert Veranstaltungen, die so viele Menschen mit solcher Beständigkeit zusammenbringen.“<BR \/><BR \/>Die Copacabana zieht jedes Jahr zu Neujahr Scharen von Feiernden an, die sich traditionell in Weiß kleiden. Zwischen Jänner und November reisten fast zwei Millionen ausländische Besucher nach Rio de Janeiro - ebenfalls ein Rekord.