Der Feuerwehr zufolge stürzten die beiden Helikopter nach der Kollision auf den Parkplatz eines Elektroauto-Händlers, wo „mindestens 20 Fahrzeuge“ Feuer fingen. „Mindestens sechs Todesopfer wurden bestätigt, alle waren Besatzungsmitglieder“, teilte die Feuerwehr mit.<BR \/><BR \/>Der Unfall ereignete sich den Angaben zufolge im westlichen Vorort Recreio dos Bandeirantes. Bilder lokaler Fernsehsender zeigten eine dicke schwarze Rauchwolke über dem Autohaus und in Flammen stehende Fahrzeuge.<BR \/><BR \/>In Brasilien war es zuletzt zu mehreren Unfällen mit Kleinflugzeugen gekommen. Erst im Mai war ein Kleinflugzeug in Belo Horizonte in ein Wohnhaus gestürzt. Damals waren drei Menschen ums Leben gekommen.