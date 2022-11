„Rise Above“ darf mit 89 Menschen in Kalabrien landen

Das Schiff war seit mehreren Tagen unweit von Sizilien unterwegs. Da sich an der Rettungsaktion auch Einheiten der italienischen Küstenwache beteiligt hatten, dürfen alle Menschen an Bord der „Rise Above“ an Land gehen. Die italienische Regierung hatte am Freitag eine Verordnung erlassen, demnach nur Frauen, Kinder und besonders schutzbedürftige Menschen die Rettungsschiffe von NGOs verlassen dürfen.Die neue italienische Regierung hat die heftige Kritik von humanitären Helfern an ihrer Entscheidung, nur einen Teil der Migranten an Bord von Rettungsschiffen an Land zu lassen, zurückgewiesen. Die Regierung handle „mit Menschlichkeit“, halte aber zugleich klar an ihren „Prinzipien“ fest, sagte am Montag Innenminister Matteo Piantedosi in Rom.Inzwischen bleibt die Lage im Hafen Catania gespannt. Der Crew des deutschen Schiffes „Humanity 1“ wurde bisher verboten, die letzten 35 von knapp 180 geretteten Menschen in der Hafenstadt Catania an Land zu bringen. Da sich das Schiff weigerte, den Hafen Catanias zu verlassen, droht der deutschen NGO SOS Humanity eine Strafe von 50.000 Euro. Viele werten dies als Schikane der rechten Regierung, um Mittelmeermigranten fernzuhalten.Die Lage an Bord werde immer schwieriger – ebenso wie auf dem Schiff „Geo Barents“ der Organisation „Ärzte ohne Grenzen“, das ebenfalls in Catania angetaut ist und von dem am Montag bereits 3 Migranten in ihrer Verzweiflung ins Meer gesprungen waren, um an Land zu schwimmen. Zunächst durften laut Behördenangaben 357 Menschen das Schiff verlassen, vor allem Frauen und Minderjährige. An Bord blieben 215 Personen. Was mit ihnen geschehen soll, ist zunächst unklar.Viele der an Bord ausharrenden Menschen leiden nach Angaben von „Ärzte ohne Grenzen“ an „infektiösen Hautkrankheiten“ und unter großem psychologischen Stress. Die Möglichkeiten zur Behandlung von erkrankten Migranten auf dem Schiff seien begrenzt.