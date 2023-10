Ritten: Auto bei Unfall überschlagen – Straße wieder geöffnet

Ein glimpfliches Ende nahm am Montagmorgen ein Unfall am Ritten: Unterhalb des Wolfsgrubener Sees prallten 2 Fahrzeuge aus bisher ungeklärter Ursache zusammen. Dabei überschlug sich ein Auto. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.Die Freiwillige Feuerwehr von Unterinn eilte zur Unfallstelle und half bei der Absicherung der Unfallstelle und der Verkehrslenkung. Die Straße war nach dem Unfall zunächst einspurig befahrbar. Kurzzeitig musste die Straße an der Unfallstelle komplett für den Verkehr gesperrt werden.Inzwischen wurde die Unfallstelle geräumt und die Straße konnte wieder geöffnet werden.