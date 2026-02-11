<BR \/>Kurz nach 7 Uhr ging der Alarm los. Isoliermaterial an der Dachaufhängung, das sich neben dem Kamin befindet, hatte Feuer gefangen. Der Brand weitete sich schnell aus, betroffen war der südliche Trakt des Firmengebäudes.<BR \/><BR \/>Als die Feuerwehrmänner in Richtung Loacker-Zentrale fuhren, erkannten sie den Rauch und die Flammen bereits von Weitem. Ihrem raschen Eingreifen ist es zu verdanken, dass der Brand so schnell unter Kontrolle gebracht wurde. Verletzte gibt es keine, der Sachschaden hält sich in Grenzen.<BR \/><BR \/>Aus der Loacker-Zentrale gibt es lobende Worte für die Einsatzkräfte. Schon gegen 8 Uhr konnte der Betrieb wieder aufgenommen werden. Neben den Freiwilligen Feuerwehren von Unterinn und Lengmoos\/Klobenstein war die Ortspolizei im Einsatz.