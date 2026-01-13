Gegen 16.30 Uhr wurde Alarm geschlagen: Dachstuhlbrand in Mittelberg, einem Weiler von Lengmoos. Sofort rückten die Freiwilligen Feuerwehren von Lengmoos\/Klobenstein und Lengstein zur Hofschenke „Enzian“ aus. Glücklicherweise blieb der Brand auf den Dachstuhl begrenzt.<BR \/><BR \/>Mittlerweile ist der Brand unter Kontrolle, allerdings ist der Schaden beträchtlich: Im Zuge der andauernden Nachlöscharbeiten muss ein Teil des Dachs abgetragen werden. Die Nachlöscharbeiten gestalten sich als kompliziert, da es sich um ein Ziegeldach handelt.<BR \/><BR \/>Auch die Berufsfeuerwehr ist samt Drehleiter vor Ort im Einsatz. Verletzt wurde glücklicherweise niemand, die Brandursache ist bisher unklar.<BR \/><BR \/><i>STOL hält Sie auf dem Laufenden.<BR \/><\/i>