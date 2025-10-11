<BR \/>Die Carabinieri Bozen waren in den vergangenen Tagen nach mehreren Meldungen zu einem Brand unter einer Brücke der Brennerstaatsstraße gerufen worden. Die Freiwillige Feuerwehr der Umgebung war bereits im Einsatz, als die Beamten eintrafen.<BR \/><BR \/>In unmittelbarer Nähe entdeckten sie den mutmaßlichen Täter: Einen 50-jährigen deutschen Urlauber, der den Einsatz aus nächster Nähe beobachtete. Bei einer Durchsuchung fanden die Carabinieri zwei Feuerzeuge und ein Streichholz.<BR \/><BR \/>Auf Nachfrage konnte der Mann keine Erklärung für sein Verhalten geben. Er wurde wegen Waldbrandstiftung angezeigt.