Ritten ist die „kinderfreundliche Gemeinde 2023“

Auch in diesem Jahr hatte die Jury für den begehrten VKE-Preis viel zu tun: Diesmal hatten sich 6 Gemeinden beworben. Die Auszeichnung ging schlussendlich an Ritten. Bürgermeister Paul Lintner nahm den Preis entgegen.In der Begründung der Jury heißt es: „Was diese Gemeinde vor den anderen Bewerbern auszeichnet, ist nicht nur der langjährige und kontinuierliche Einsatz zur Verbesserung, Anpassung und Erneuerung des Freiflächenangebotes für Kinder und Jugendliche, sondern vor allem die Realisierung einer großzügigen Freizeitanlage auf dem Rittner Horn (dem höchsten Punkt der Gemeinde) und als beispielhaftes Projekt die Verlegung eines Parkplatzes in Unterinn in den Untergrund, um darauf einen großen Mehrzweck-Ballspielplatz samt Skatertreff zu errichten, der auch der angrenzenden Grundschule zur Verfügung steht“.In der Gemeinde Ritten gibt es unter anderem 22 Kinderspielplätze sowie 9 Pausenhöfe und Kindergärten mit bespielbaren Freiflächen und Bolzplätzen.